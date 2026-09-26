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    Ağcabədidə ağır yol qəzasında iki qardaş ölüb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 19:08
    Ağcabədidə ağır yol qəzasında iki qardaş ölüb

    Ağcabədi rayonu ərazisində baş verən ağır yol qəzasında iki nəfər dünyasını dəyişib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində baş verib.

    Belə ki, "Hyundai" və "VAZ - 2107" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində "VAZ - 2107" markalı nəqliyyat vasitəsində olan Ağcabədi rayonu Poladlı kənd sakinləri 1966-cı il təvəllüdlü Cəfərov Novruz və onun kiçik qardaşı 1970-ci il təvəllüdlü Cəfərov Tələt İsfəndiyar oğlu dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Ağcabədi Minik avtomobilləri
    В тяжелом ДТП в Агджабеди погибли братья
    MiniBoss
    MiniBoss

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