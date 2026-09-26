Ağcabədidə ağır yol qəzasında iki qardaş ölüb
Hadisə
- 26 sentyabr, 2026
- 19:08
Ağcabədi rayonu ərazisində baş verən ağır yol qəzasında iki nəfər dünyasını dəyişib.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində baş verib.
Belə ki, "Hyundai" və "VAZ - 2107" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində "VAZ - 2107" markalı nəqliyyat vasitəsində olan Ağcabədi rayonu Poladlı kənd sakinləri 1966-cı il təvəllüdlü Cəfərov Novruz və onun kiçik qardaşı 1970-ci il təvəllüdlü Cəfərov Tələt İsfəndiyar oğlu dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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