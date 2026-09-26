В тяжелом ДТП в Агджабеди погибли братья
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 19:24
В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Хиндарх Агджабединского района погибли два человека.
Об этом сообщает карабахское бюро Report.
В результате столкновения легковых автомобилей Hyundai и "ВАЗ-2107" погибли два человека, находившихся во втором транспортном средстве.
Согласно предварительной информации, погибшие были братьями.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
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