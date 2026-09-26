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    В тяжелом ДТП в Агджабеди погибли братья

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 19:24
    В тяжелом ДТП в Агджабеди погибли братья

    В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Хиндарх Агджабединского района погибли два человека.

    Об этом сообщает карабахское бюро Report.

    В результате столкновения легковых автомобилей Hyundai и "ВАЗ-2107" погибли два человека, находившихся во втором транспортном средстве.

    Согласно предварительной информации, погибшие были братьями.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Агджабеди
    Ağcabədidə ağır yol qəzasında iki qardaş ölüb
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