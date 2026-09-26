İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Bəzi rayonlara dolu düşəcək, sulu qar yağacaq

    Ekologiya
    • 26 sentyabr, 2026
    • 18:47
    Bəzi rayonlara dolu düşəcək, sulu qar yağacaq

    Sentyabrın 28-i axşam Azərbaycanın qərb rayonlarından başlayaraq 30-u gündüzədək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, 29-u gecə saatlarında yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var.

    Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eyni zamanda Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.

    Əlverişsiz hava şəraiti sulu qar Şimşək Milli Hidrometeorologiya Xidməti Daşqınlar
    В ряде регионов Азербайджана выпадет мокрый снег, местами будет град
    Wet snow and hail forecast for several regions of Azerbaijan
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