В ряде регионов Азербайджана выпадет мокрый снег, местами будет град

В ряде регионов Азербайджана с вечера 28 сентября до полудня 30-го ожидается нестабильная погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, начиная с западных районов с вечера понедельника пройдут дожди.

Местами осадки будут интенсивными, выпадет град, в ночные часы 29-го числа в высокогорных районах возможен мокрый снег.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, вероятны кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.