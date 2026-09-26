В ряде регионов Азербайджана выпадет мокрый снег, местами будет град
Экология
- 26 сентября, 2026
- 19:02
В ряде регионов Азербайджана с вечера 28 сентября до полудня 30-го ожидается нестабильная погода.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Согласно информации, начиная с западных районов с вечера понедельника пройдут дожди.
Местами осадки будут интенсивными, выпадет град, в ночные часы 29-го числа в высокогорных районах возможен мокрый снег.
В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, вероятны кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.
Bəzi rayonlara dolu düşəcək, sulu qar yağacaq
Wet snow and hail forecast for several regions of Azerbaijan
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