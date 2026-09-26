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    В ряде регионов Азербайджана выпадет мокрый снег, местами будет град

    Экология
    • 26 сентября, 2026
    • 19:02
    В ряде регионов Азербайджана выпадет мокрый снег, местами будет град

    В ряде регионов Азербайджана с вечера 28 сентября до полудня 30-го ожидается нестабильная погода.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Согласно информации, начиная с западных районов с вечера понедельника пройдут дожди.

    Местами осадки будут интенсивными, выпадет град, в ночные часы 29-го числа в высокогорных районах возможен мокрый снег.

    В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, вероятны кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Bəzi rayonlara dolu düşəcək, sulu qar yağacaq
    Wet snow and hail forecast for several regions of Azerbaijan
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