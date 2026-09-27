ЕК выделит $800 млн на помощь перемещенным лицам в Африке
Другие страны
- 27 сентября, 2026
- 04:45
Евросоюз направит €710 млн на поддержку перемещенных лиц и принимающих их сообществ в Африке, а также на помощь населению районов, пострадавших от вооруженных конфликтов.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Рада объявить о выделении более $800 млн для перемещенных лиц и принимающих их сообществ по всей Африке. А также о помощи общинам, пострадавшим от войны", - написала она.
По словам фон дер Ляйен, финансирование предоставляется в рамках кампании международной организации Global Citizen в 2026 году.
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