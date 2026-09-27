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    ЕК выделит $800 млн на помощь перемещенным лицам в Африке

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 04:45
    ЕК выделит $800 млн на помощь перемещенным лицам в Африке

    Евросоюз направит €710 млн на поддержку перемещенных лиц и принимающих их сообществ в Африке, а также на помощь населению районов, пострадавших от вооруженных конфликтов.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

    "Рада объявить о выделении более $800 млн для перемещенных лиц и принимающих их сообществ по всей Африке. А также о помощи общинам, пострадавшим от войны", - написала она.

    По словам фон дер Ляйен, финансирование предоставляется в рамках кампании международной организации Global Citizen в 2026 году.

    Урсула фон дер Ляйен Вынужденные переселенцы Европейская комиссия
    Avropa İttifaqı Afrikada əhaliyə 710 milyon avro ayıracaq
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