İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Avropa İttifaqı Afrikada əhaliyə 710 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 04:48
    Avropa İttifaqı Afrikada əhaliyə 710 milyon avro ayıracaq

    Avropa İttifaqı Afrikada məcburi köçkünlərə və onları qəbul edən icmalara dəstək, həmçinin silahlı münaqişələrdən zərər çəkmiş ərazilərin əhalisinə yardım üçün 710 milyon avro ayıracaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bütün Afrikada məcburi köçkünlər və onları qəbul edən icmalar üçün 800 milyon dollardan çox vəsait ayrıldığını elan etməkdən məmnunam. Həmçinin müharibədən zərər çəkmiş icmalara yardım göstəriləcək", – deyə o yazıb.

    Onun sözlərinə görə, maliyyələşmə "Global Citizen" beynəlxalq təşkilatının 2026-cı il kampaniyası çərçivəsində təqdim olunur.

    Afrika ölkələri Avropa İttifaqı (Aİ)
    ЕК выделит $800 млн на помощь перемещенным лицам в Африке
    MiniBoss
    MiniBoss

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