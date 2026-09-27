İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində bir azərbaycanlı ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 23:32
    Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində bir azərbaycanlı ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb

    Ukraynanın paytaxtı Kiyev ətrafında mərkəzi "Stolıçnı" kənd təsərrüfatı bazarı Rusiya ordusunun reaktiv dron hücmuna məruz qalıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı, Kürdəmir rayon sakini, 1978-ci il təvəllüdlü Abbas Abbasov ölüb.

    O, bazarda ticarətlə məşğul olurmuş.

    Hücum zamanı daha bir neçə azərbaycanlı yaralanıb. Onların kimliyi müəyyənləşdirilir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Rusiyanın dron hücumu
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    В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин Азербайджана
    MiniBoss
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