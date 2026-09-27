В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин Азербайджана

Центральный сельскохозяйственный рынок "Столичный" в окрестностях столицы Украины Киева подвергся атаке реактивного дрона российской армии.

По данным Восточноевропейского бюро Report, в результате атаки погиб гражданин Азербайджана, уроженец Кюрдамирского района, Аббас Аббасов (1978 г.р.).

Он занимался торговлей на рынке.

В ходе атаки ранения также получили еще несколько граждан Азербайджана. Их личности устанавливаются.