В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин Азербайджана
Другие страны
- 27 сентября, 2026
- 23:38
Центральный сельскохозяйственный рынок "Столичный" в окрестностях столицы Украины Киева подвергся атаке реактивного дрона российской армии.
По данным Восточноевропейского бюро Report, в результате атаки погиб гражданин Азербайджана, уроженец Кюрдамирского района, Аббас Аббасов (1978 г.р.).
Он занимался торговлей на рынке.
В ходе атаки ранения также получили еще несколько граждан Азербайджана. Их личности устанавливаются.
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