İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    • 27 sentyabr, 2026
    • 23:25
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötənhəftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Həftəlik icmal
    Video
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