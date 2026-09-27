Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 27 sentyabr, 2026
- 23:25
Müdafiə Nazirliyi ötənhəftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
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