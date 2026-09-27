Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 27 сентября, 2026
    • 23:27
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report представляет его:

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Видео
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
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    MiniBoss

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