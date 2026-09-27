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    В Ормузском проливе интенсивность судоходства остается на 75% ниже довоенного уровня

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 06:22
    В Ормузском проливе интенсивность судоходства остается на 75% ниже довоенного уровня

    Интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе "остается примерно на 75% ниже уровня, предшествовавшего конфликту" США с Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщает британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO).

    "Танкеры по-прежнему составляют основную часть судов, проходящих через пролив", - указали в ведомстве, отметив, что на южный маршрут у побережья Омана приходится 26 из 43 инцидентов с применением снарядов, о которых UKMTO получила сообщения с 26 июля.

    Тем временем Управлении Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) предупреждает, что суда, следующие по несанкционированным маршрутам в акватории пролива, столкнутся с серьезными ограничениями.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Позднее американский постпред при ООН Майк Уолтц аргументировал такое решение главы государства отсутствием доверия к иранской стороне.

    Ормузский пролив Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    Hörmüz boğazında kommersiya gəmiçiliyinin intensivliyi 75% azalıb
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