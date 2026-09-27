В Ормузском проливе интенсивность судоходства остается на 75% ниже довоенного уровня

Интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе "остается примерно на 75% ниже уровня, предшествовавшего конфликту" США с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO).

"Танкеры по-прежнему составляют основную часть судов, проходящих через пролив", - указали в ведомстве, отметив, что на южный маршрут у побережья Омана приходится 26 из 43 инцидентов с применением снарядов, о которых UKMTO получила сообщения с 26 июля.

Тем временем Управлении Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) предупреждает, что суда, следующие по несанкционированным маршрутам в акватории пролива, столкнутся с серьезными ограничениями.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Позднее американский постпред при ООН Майк Уолтц аргументировал такое решение главы государства отсутствием доверия к иранской стороне.