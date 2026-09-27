NY Post: В Нью-Йорке из-за шторма погиб человек

Шторм, обрушившийся на северо-восточную часть США, унес жизнь одного человека в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post.

По ее сведениям, 56-летнего сотрудника жилищного управления придавило рухнувшее под напором ветра дерево в районе Бруклин на востоке мегаполиса. Мужчину доставили в критическом состоянии в больницу, спасти его не удалось. Местные власти получили свыше 370 сообщений о поваленных деревьях. Уточняется, что некоторые предупреждения могут дублировать друг друга.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что в одноименном городе ожидается до 152 мм осадков. Порывы ветра достигают скорости 26 м/с. По данным портала poweroutage.us из-за шторма в штатах Нью-Йорк, Коннектикут и Массачусетс без электроэнергии остаются свыше 50 тыс. человек.