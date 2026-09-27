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    NY Post: В Нью-Йорке из-за шторма погиб человек

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 05:51
    NY Post: В Нью-Йорке из-за шторма погиб человек
    "Reuters"

    Шторм, обрушившийся на северо-восточную часть США, унес жизнь одного человека в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post.

    По ее сведениям, 56-летнего сотрудника жилищного управления придавило рухнувшее под напором ветра дерево в районе Бруклин на востоке мегаполиса. Мужчину доставили в критическом состоянии в больницу, спасти его не удалось. Местные власти получили свыше 370 сообщений о поваленных деревьях. Уточняется, что некоторые предупреждения могут дублировать друг друга.

    Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что в одноименном городе ожидается до 152 мм осадков. Порывы ветра достигают скорости 26 м/с. По данным портала poweroutage.us из-за шторма в штатах Нью-Йорк, Коннектикут и Массачусетс без электроэнергии остаются свыше 50 тыс. человек.

    Шторм Соединенные Штаты Америки (США)
    Fırtına Nyu-Yorkda bir nəfərin həyatına son qoyub
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