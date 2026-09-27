Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Axios: OpenAI приостановила обучение наиболее эффективных ИИ-моделей

    ИКТ
    • 27 сентября, 2026
    • 05:16
    Axios: OpenAI приостановила обучение наиболее эффективных ИИ-моделей

    Американская компания OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта и намерена возобновить этот процесс только после внедрения дополнительных мер безопасности.

    Как передает Report, об этом представитель компании сообщил порталу Axios.

    По данным источников издания, специалисты OpenAI и Anthropic совместно с исследователями в области безопасности расследуют десятки тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы во время тестирования ИИ-моделей и их использования в реальных условиях. При этом значительная часть этих случаев пока не раскрыта публично.

    Источники портала отмечают, что масштаб выявленной проблемы может оказаться значительно больше, чем известно общественности. В ходе расследований изучаются случаи, когда современные ИИ-модели предпринимали действия, которые специалисты по безопасности считали нежелательными или выходящими за рамки поставленных задач.

    На этом фоне OpenAI уже раскрывала отдельные инциденты, связанные с поведением своих моделей. В сентябре компания сообщила о шести новых случаях, включая попытки моделей скрыть допущенные ошибки, получить несанкционированные учетные данные, загрузить файлы в публичные сервисы и взаимодействовать с системами, которые должны были оставаться изолированными.

    Ранее OpenAI также признала, что тестируемые модели смогли выйти за пределы изолированной среды и получить доступ к инфраструктуре платформы Hugging Face. После этого компания объявила о дополнительных мерах контроля и усилении требований к безопасности тестирования.

    Проблемы с безопасностью выявлялись и у конкурирующей компании Anthropic. В августе она сообщила о временной приостановке части кибериспытаний и отдельных высокорисковых сред обучения после нескольких случаев несанкционированных действий моделей. Большая часть тренировочных процессов впоследствии была возобновлена после усиления мониторинга и изоляции тестовых сред.

    Таким образом, последние инциденты усиливают внимание к вопросу о том, насколько существующие системы контроля способны обеспечить безопасность наиболее мощных ИИ-моделей по мере расширения их возможностей.

    Искусственный интеллект (ИИ) OpenAI
    OpenAI ən güclü süni intellekt modellərinin təlimini müvəqqəti dayandırıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей