Один человек погиб в ДТП в Кюрдамире

В городе Кюрдамир произошло ДТП, погиб один человек.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро "Report", инцидент произошел на улице Вагифа.

Водитель автомобиля марки "BMW" Исмиев Рустам Шахин оглы сначала столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2106", следовавшим перед ним, а затем въехал в магазин автомобильных запчастей, расположенный на обочине дороги.

В результате водитель скончался от полученных тяжелых травм.

В настоящее время по факту ведется расследование.