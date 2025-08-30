Один человек погиб в ДТП в Кюрдамире

    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    • 30 августа, 2025
    • 10:44
    В городе Кюрдамир произошло ДТП, погиб один человек.

    Как сообщает Верхне-Ширванское бюро "Report", инцидент произошел на улице Вагифа.

    Водитель автомобиля марки "BMW" Исмиев Рустам Шахин оглы сначала столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2106", следовавшим перед ним, а затем въехал в магазин автомобильных запчастей, расположенный на обочине дороги.

    В результате водитель скончался от полученных тяжелых травм.

    В настоящее время по факту ведется расследование.

