Один человек погиб в ДТП в Кюрдамире
Происшествия
- 30 августа, 2025
- 10:44
В городе Кюрдамир произошло ДТП, погиб один человек.
Как сообщает Верхне-Ширванское бюро "Report", инцидент произошел на улице Вагифа.
Водитель автомобиля марки "BMW" Исмиев Рустам Шахин оглы сначала столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2106", следовавшим перед ним, а затем въехал в магазин автомобильных запчастей, расположенный на обочине дороги.
В результате водитель скончался от полученных тяжелых травм.
В настоящее время по факту ведется расследование.
Последние новости
12:39
Фото
Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничествеВнешняя политика
12:34
Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООНДругие страны
12:28
В Шувеляне открылись новые общественные пляжиТуризм
12:26
В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давностиПроисшествия
12:17
Фото
Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
12:13
Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дняИнфраструктура
12:04
В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсовДругие страны
12:03
Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье КаспияИнфраструктура
11:28