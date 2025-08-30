    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Kürdəmirdə avtomobil qəzaya uğrayıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 10:37
    Kürdəmirdə avtomobil qəzaya uğrayıb, sürücü ölüb

    Kürdəmirdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Vaqif küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, Rüstəm Şahin oğlu İsmiyevin sükanı arxasında olduğu "BMW" markalı avtomobil əvvəlcə qarşıdakı "VAZ-2106" markalı avtomobilə, daha sonra isə yol kənarındakı maşın ehtiyat hissələri satılan mağaza çırpılıb. Nəticədə sürücü aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Один человек погиб в ДТП в Кюрдамире

