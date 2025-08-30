Kürdəmirdə avtomobil qəzaya uğrayıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 30 avqust, 2025
- 10:37
Kürdəmirdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Vaqif küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, Rüstəm Şahin oğlu İsmiyevin sükanı arxasında olduğu "BMW" markalı avtomobil əvvəlcə qarşıdakı "VAZ-2106" markalı avtomobilə, daha sonra isə yol kənarındakı maşın ehtiyat hissələri satılan mağaza çırpılıb. Nəticədə sürücü aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:41
Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaqİnfrastruktur
12:38
Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaqİnfrastruktur
12:36
Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"İnfrastruktur
12:31
Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
12:30
Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikirDigər ölkələr
12:29
Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıbHadisə
12:21
Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcəkİnfrastruktur
12:13
Foto
Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:07
Foto