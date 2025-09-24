В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:34 по местному времени в 134 км к северо-востоку станции Сиязан в Каспийском море.

Очаг залегал на глубине 62 км.