Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 24 сентября, 2025
    • 07:48
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:34 по местному времени в 134 км к северо-востоку станции Сиязан в Каспийском море.

    Очаг залегал на глубине 62 км.

    землетрясение Каспийское море
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Последние новости

    09:01

    В Сабунчинском районе Баку будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:00

    Телеканалу Haber Global сегодня исполняется 7 лет

    Медиа
    08:56

    В Гядабейе перевернулся автобус с учителями, есть пострадавшие

    Происшествия
    08:50
    Фото

    ДТП на проспекте Бабека спровоцировало пробку

    Происшествия
    08:36
    Фото

    В центре Баку вспыхнул пожар в многоэтажке

    Происшествия
    08:25
    Фото

    В Баку на 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Украина к середине 2026 года рассчитывает начать производство дронов для США

    Другие страны
    07:48

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    07:45

    Азербайджан был представлен на заседании Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру

    Внешняя политика
    Лента новостей