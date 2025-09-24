Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 24 sentyabr, 2025
- 07:44
Siyəzən stansiyasından 134 km şimal-şərqdə Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yerli vaxtla saat 03:34-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3 olub.
Zəlzələnin ocağı 62 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2025)Maliyyə
09:05
Masallının 14 kəndi 2 saat işıqsız qalacaqEnergetika
09:00
Kilian Mbappe qol sayında Zinəddin Zidanı geridə qoyubFutbol
09:00
"Haber Global"ın yeddi yaşı tamam olurMedia
08:54
Foto
Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli binada yanğın başlayıb - YENİLƏNİBHadisə
08:52
Sabunçunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
08:52
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2025)Maliyyə
08:50
Ukrayna 2026-cı ilin ortalarına qədər ABŞ üçün dron istehsalına başlamağı planlaşdırırDigər ölkələr
08:47