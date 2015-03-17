​В Курске четверо уроженцев Азербайджана пытались взломать терминал оплаты

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Курские полицейские задержали уроженцев Азербайджана, которых подозревают в попытке кражи денежных средств из терминала оплаты.

Как передает Report, история со взломом терминала развернулась под покровом ночи на проспекте Дружбы областного центра.

Стражей порядка вызвала продавец продуктового магазина, у входа в который и было установлено автоматическое устройство.

Четверо мужчин с помощью монтировки и грубой силы пытались вскрыть терминал. Когда на место ЧП приехали сотрудники вневедомственной охраны, задержать удалось только одного злоумышленника, остальные успели скрыться. Но уже на следующий день задержали и остальных соучастников "ночного похода на терминал". Во время обыска, у злоумышленников изъяли пневматический пистолет.

"В расследовании этого дела будут использоваться записи с камер видеонаблюдения, установленные неподалеку от места ЧП", - поясняют в пресс-службе УМВД г. Курска.

За несостоявшуюся кражу группой лиц по предварительному сговору товарищам может грозить до пяти лет лишения свободы.