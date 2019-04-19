В Кишиневе задержали шестерых нелегальных рабочих из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на tv8.md, шесть иностранных граждан в возрасте от 24 до 45 лет, родом из Азербайджана, работали на стройке в Кишиневе не имея соответствующих разрешений и были задержаны сотрудниками Бюро по миграции и убежищу.

Нарушителям выписан штраф в размере 18 000 леев, им запрещен въезд в Молдову на три года, они должны покинуть страну в течение пяти дней.

Так же сотрудники Бюро по миграции и убежищу должны применить санкции к коммерческой компании за несоблюдение условий найма иностранных граждан, экономическому агенту грозит штраф в размере до 45 000 леев.