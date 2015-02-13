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    ​В Каспийском море пропали два рыбака из Азербайджана

    Отряд авиации министерства по чрезвычайным ситуациям привлечен к поисково-спасательным работам

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Согласно информации, поступившей в Центр управления критическими ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, с территории села Нариманабад Лянкяранского района двое рыбаков вышли в море и не вернулись. Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте МЧС.

    Отряд авиации МЧС привлечен к поисково-спасательным работам. О подробностях происшествия будет дана дополнительная информация.

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