​В Каспийском море пропали два рыбака из Азербайджана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Согласно информации, поступившей в Центр управления критическими ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, с территории села Нариманабад Лянкяранского района двое рыбаков вышли в море и не вернулись. Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте МЧС.

Отряд авиации МЧС привлечен к поисково-спасательным работам. О подробностях происшествия будет дана дополнительная информация.