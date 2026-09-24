В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Подземные толчки не ощущались.