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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 24 сентября, 2026
    • 11:31
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Подземные толчки не ощущались.

    Землетрясение в Азербайджане Каспийское море
    Xəzər dənizində zəlzələ olub
    Magnitude 3.1 earthquake recorded in Caspian Sea
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