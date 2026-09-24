В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 24 сентября, 2026
- 11:31
В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Подземные толчки не ощущались.
Последние новости
12:31
"Формула 1": Дан старт Гран-при АзербайджанаСпорт
12:23
Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спортаВнешняя политика
12:19
Фото
В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домовКарабах
12:17
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4В регионе
12:05
В Баку украли комби на 51 тыс. манатовПроисшествия
11:58
Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрдДругие страны
11:50
Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителейПроисшествия
11:48
FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершаетсяАПК
11:47