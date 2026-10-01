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    В Швейцарии за год исчезло свыше 5,5% ледников

    Экология
    • 01 октября, 2026
    • 05:44
    В Швейцарии за год исчезло свыше 5,5% ледников

    Климатологи обнаружили, что за текущий год ледники Швейцарии потеряли свыше 5% от их прошлогодней массы, что близко к рекорду 2022 года и связано с необычно жарким и сухим летом и малоснежной зимой. В общей сложности за последние пять лет объем швейцарских ледников сократился почти на 20%,

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Швейцарской высшей технической школы (ETH).

    "Ледники Швейцарии в этом году потеряли более пяти процентов от их прошлогоднего объема, в результате чего их толщина в среднем уменьшилась на 2,5-4 м, и при этом для отдельных ледовых потоков эти потери приблизились к 10 м. Только в промежутке между июлем и сентябрем горные ледники выделили примерно 2,2 трлн л воды, что в четыре раза больше годового потребления воды домохозяйствами страны", - говорится в сообщении.

    Данное открытие совершила группа швейцарских климатологов под руководством научного сотрудника ETH Маттиаса Хусса, участвующая в проекте GLAMOS. В его рамках ученые регулярно совершают экспедиции на территорию 23 крупнейших ледников в Швейцарских Альпах и отслеживают их состояние при помощи климатических спутников, систем дистанционного зондирования Земли и других орбитальных и авиационных инструментов.

    Недавно ученые подвели итоги летних и весенних наблюдений за этими ледовыми массивами и пришли к выводу, что общая масса всех ледников Швейцарии сократилась более чем на 5% и потеряла около 2,5 куб. км объема. Это значительно выше прошлогодних потерь (3% массы) и очень близко к рекордным показателям 2022 года, когда швейцарские ледовые массивы потеряли 5,9% воды (3,1 куб. км).

    Изменение климата Швейцария
    İsveçrədə buzlaqların 5,5 %-dən çoxu bir ildə yoxa çıxıb
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