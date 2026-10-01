İsveçrədə buzlaqların 5,5 %-dən çoxu bir ildə yoxa çıxıb
- 01 oktyabr, 2026
- 06:38
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İqlimşünaslar müəyyən ediblər ki, İsveçrə buzlaqları bu il qeyri-adi isti, quru yay və az qarlı qış səbəbindən əvvəlki ilin kütləsinin 5 %-dən çoxunu itirib ki, bu da 2022-ci ilin rekorduna yaxındır. Ümumilikdə, İsveçrə buzlaqlarının həcmi son beş ildə təxminən 20 % azalıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsveçrə Ali Texnologiya Məktəbinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İsveçrə buzlaqları bu il əvvəlki ilin həcminin beş faizindən çoxunu itirib ki, bu da orta qalınlığın 2,5-4 metr azalmasına, fərdi buz axınlarının isə 10 metrə qədər azalmasına səbəb olub. Təkcə iyul-sentyabr ayları arasında dağ buzlaqları təxminən 2,2 trilyon litr su buraxıb ki, bu da ölkədəki ev təsərrüfatlarının illik su istehlakından dörd dəfə çoxdur", - məlumatda bildirilir.
Bu kəşf, GLAMOS layihəsində iştirak edən Ali Texnologiya Məktəbinin əməkdaşı Mattias Hussun rəhbərlik etdiyi İsveçrə iqlimşünasları qrupu tərəfindən edilib. Layihənin bir hissəsi olaraq, alimlər müntəzəm olaraq İsveçrə Alp dağlarındakı ən böyük 23 buzlağa ekspedisiyalar keçirir və iqlim peykləri, Yer müşahidə sistemləri və digər orbital və hava cihazlarından istifadə edərək onların vəziyyətini izləyir.
Bu yaxınlarda alimlər buz kütlələrinin yay və yaz müşahidələrinin nəticələrini ümumiləşdiriblər və bütün İsveçrə buzlaqlarının ümumi kütləsinin 5 %-dən çox azalaraq təxminən 2,5 kub kilometr həcm itirdiyi qənaətinə gəliblər. Bu, ötənilki itkidən (kütlənin 3 %-i) xeyli yüksəkdir və İsveçrə buz kütlələrinin suyunun 5,9 %-ni (3,1 kub kilometr) itirdiyi 2022-ci ilin rekord həddinə çox yaxındır.