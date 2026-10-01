Из-за взрыва на газопроводе в Сирии вышли из строя три электростанции
- 01 октября, 2026
- 06:56
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Взрыв на газопроводе на территории теплоэлектростанции "Тишрин" в восточном пригороде Дамаска привел к остановке работы самой ТЭС, а также еще двух - "Дейр-Али" и "Эн-Насирия".
Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики Сирии.
Специалисты станции перекрыли газовые клапаны и изолировали поврежденную часть газопровода. Это привело к снижению расхода газа и уменьшило очаг возгорания. Тушить пожар начнут после того, как оставшиеся запасы газа испарятся и угроза их возгорания будет устранена.
"Остановка работы указанных электростанций приведет к снижению объемов выработки электроэнергии и усилению временных ограничений энергоснабжения из-за существующего дефицита доступных генерирующих мощностей", - указали в Минэнерго.
Информацию о ситуации с электроснабжением ведомство опубликует после ликвидации последствий взрыва.