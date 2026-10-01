Из-за взрыва на газопроводе в Сирии вышли из строя три электростанции

Взрыв на газопроводе на территории теплоэлектростанции "Тишрин" в восточном пригороде Дамаска привел к остановке работы самой ТЭС, а также еще двух - "Дейр-Али" и "Эн-Насирия".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики Сирии.

Специалисты станции перекрыли газовые клапаны и изолировали поврежденную часть газопровода. Это привело к снижению расхода газа и уменьшило очаг возгорания. Тушить пожар начнут после того, как оставшиеся запасы газа испарятся и угроза их возгорания будет устранена.

"Остановка работы указанных электростанций приведет к снижению объемов выработки электроэнергии и усилению временных ограничений энергоснабжения из-за существующего дефицита доступных генерирующих мощностей", - указали в Минэнерго.

Информацию о ситуации с электроснабжением ведомство опубликует после ликвидации последствий взрыва.