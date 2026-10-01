Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Из-за взрыва на газопроводе в Сирии вышли из строя три электростанции

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 06:56
    Из-за взрыва на газопроводе в Сирии вышли из строя три электростанции

    Взрыв на газопроводе на территории теплоэлектростанции "Тишрин" в восточном пригороде Дамаска привел к остановке работы самой ТЭС, а также еще двух - "Дейр-Али" и "Эн-Насирия".

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики Сирии.

    Специалисты станции перекрыли газовые клапаны и изолировали поврежденную часть газопровода. Это привело к снижению расхода газа и уменьшило очаг возгорания. Тушить пожар начнут после того, как оставшиеся запасы газа испарятся и угроза их возгорания будет устранена.

    "Остановка работы указанных электростанций приведет к снижению объемов выработки электроэнергии и усилению временных ограничений энергоснабжения из-за существующего дефицита доступных генерирующих мощностей", - указали в Минэнерго.

    Информацию о ситуации с электроснабжением ведомство опубликует после ликвидации последствий взрыва.

    Угроза взрыва Сирия Газопровод
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    На Зыхском шоссе возобновили движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    06:56

    Из-за взрыва на газопроводе в Сирии вышли из строя три электростанции

    Другие страны
    06:17

    В США с начала президентства Трампа аннулировали около 250 тыс. виз

    Другие страны
    05:44

    В Швейцарии за год исчезло свыше 5,5% ледников

    Экология
    05:06

    МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня

    Другие страны
    04:39

    Axios: Рубио потребовал от иранской делегации покинуть Нью-Йорк

    Другие страны
    04:23

    Sotheby's выставит на аукцион частную коллекцию за $450 млн

    Это интересно
    03:50

    Искусственный интеллект научился создавать биооружие и планировать покушения

    ИКТ
    03:11

    Трамп: Самолет Flydubai спас сантехник

    Другие страны
    Лента новостей