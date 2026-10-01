İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Suriyada qaz boru kəmərində partlayış üç elektrik stansiyasını sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 07:52
    Suriyada qaz boru kəmərində partlayış üç elektrik stansiyasını sıradan çıxarıb

    Dəməşqin şərq ətrafındakı "Tişrin" İstilik Elektrik Stansiyası (İES) ərazisində qaz boru kəmərində baş verən partlayış elektrik stansiyasının özünün, həmçinin digər iki – "Deyr Əli" və "Ən-Nasiriyyə" İES-in işində fasilələrə səbəb olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Suriya Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

    Stansiya mütəxəssisləri qaz klapanlarını bağlayıb və boru kəmərinin zədələnmiş hissəsini təcrid ediblər. Bu, qaz axınını azaldıb və yanğın mənbəyini zəiflədib. Yanğınsöndürmə işləri qalan qaz ehtiyatları buxarlandıqdan və alovlanma təhlükəsi aradan qaldırıldıqdan sonra başlayacaq.

    "Bu elektrik stansiyalarının bağlanması elektrik enerjisi istehsalının azalmasına və mövcud istehsal gücünün çatışmazlığı səbəbindən müvəqqəti enerji təchizatı məhdudiyyətlərinin artmasına səbəb olacaq", - Energetika Nazirliyi bildirib.

    Nazirlik əlavə edib ki, partlayışın nəticələri aradan qaldırıldıqdan sonra enerji təchizatı vəziyyəti barədə məlumatı yayacaq.

    Partlayış İstilik Elektrik Stansiyası Suriya
    Из-за взрыва на газопроводе в Сирии вышли из строя три электростанции
    Gas pipeline explosion knocks 3 Syrian power plants offline
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti