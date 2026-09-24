Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 24 sentyabr, 2026
- 11:16
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, yeraltı təkanın dərinliyi 15 km, maqnitudası 3.1 olub.
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