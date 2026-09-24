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    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:16
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, yeraltı təkanın dərinliyi 15 km, maqnitudası 3.1 olub.

    Xəzər dənizində zəlzələ
    В Каспийском море произошло землетрясение
    Magnitude 3.1 earthquake recorded in Caspian Sea
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    MiniBoss

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