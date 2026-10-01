Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В США с начала президентства Трампа аннулировали около 250 тыс. виз

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 06:17
    В США с начала президентства Трампа аннулировали около 250 тыс. виз

    Госдепартамент США аннулировал более 250 тыс. виз с момента вступления президента Дональда Трампа в должность в 2025 году.

    Как передает Report, об этом телеканалу Fox News заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

    "При президенте Трампе и госсекретаре [Марко] Рубио Госдепартамент аннулировал более 250 тыс. виз - это историческая веха, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите американского народа", - сказал он.

    Пиготт отметил, что каждое решение о выдаче визы, принимаемое американскими властями, это решение, "касающееся национальной безопасности страны". Он утверждает, что благодаря непрерывной проверке США выявляют в "беспрецедентных масштабах" тех, кто совершает преступления, поддерживает терроризм или злоупотребляет американской иммиграционной системой.

    "Виза в США - это привилегия, а не право, и если вы нарушите условия этой привилегии, вы ее потеряете", - добавил Пиготт.

    Дональд Трамп Марко Рубио Томас Томми Пиготт Госдепартамент США Американская виза
    ABŞ-də Trampın prezidentliyinin başlanğıcından 250 min viza ləğv edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    На Зыхском шоссе возобновили движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    06:56

    Из-за взрыва на газопроводе в Сирии вышли из строя три электростанции

    Другие страны
    06:17

    В США с начала президентства Трампа аннулировали около 250 тыс. виз

    Другие страны
    05:44

    В Швейцарии за год исчезло свыше 5,5% ледников

    Экология
    05:06

    МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня

    Другие страны
    04:39

    Axios: Рубио потребовал от иранской делегации покинуть Нью-Йорк

    Другие страны
    04:23

    Sotheby's выставит на аукцион частную коллекцию за $450 млн

    Это интересно
    03:50

    Искусственный интеллект научился создавать биооружие и планировать покушения

    ИКТ
    03:11

    Трамп: Самолет Flydubai спас сантехник

    Другие страны
    Лента новостей