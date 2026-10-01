В США с начала президентства Трампа аннулировали около 250 тыс. виз

Госдепартамент США аннулировал более 250 тыс. виз с момента вступления президента Дональда Трампа в должность в 2025 году.

Как передает Report, об этом телеканалу Fox News заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"При президенте Трампе и госсекретаре [Марко] Рубио Госдепартамент аннулировал более 250 тыс. виз - это историческая веха, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите американского народа", - сказал он.

Пиготт отметил, что каждое решение о выдаче визы, принимаемое американскими властями, это решение, "касающееся национальной безопасности страны". Он утверждает, что благодаря непрерывной проверке США выявляют в "беспрецедентных масштабах" тех, кто совершает преступления, поддерживает терроризм или злоупотребляет американской иммиграционной системой.

"Виза в США - это привилегия, а не право, и если вы нарушите условия этой привилегии, вы ее потеряете", - добавил Пиготт.