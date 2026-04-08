    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    • 08 апреля, 2026
    • 13:53
    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.

    Как передает Report, информацию распространило Бюро исследований землетрясений.

    Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано на глубине 20 км.

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,3.

    Как сообщает Report, информацию распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Эпицентр землетрясения располагался в 58 км от города Лянкяран.

    Подземные толчки зафиксированы на глубине 70 км.

    В Республиканском центре сейсмологической службы сообщили, что землетрясение ощущалось в Лянкаране, Ярдымлы, Лерике, Астаре, Джалилабаде и Нефтчале силой 4-3 балла.

    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:53

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:52

    Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиями

    Экология
    13:48

    ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

    Наука и образование
    13:47

    Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям Ирана

    В регионе
    13:41

    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    Инфраструктура
    13:23

    В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей

    В регионе
    13:18
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиа

    Медиа
    13:07

    На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:05
    Фото

    В Баку состоялась встреча Байрамова и Кошербаева в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    Лента новостей