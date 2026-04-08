В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО
- 08 апреля, 2026
- 13:53
В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.
Как передает Report, информацию распространило Бюро исследований землетрясений.
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано на глубине 20 км.
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как сообщает Report, информацию распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения располагался в 58 км от города Лянкяран.
Подземные толчки зафиксированы на глубине 70 км.
В Республиканском центре сейсмологической службы сообщили, что землетрясение ощущалось в Лянкаране, Ярдымлы, Лерике, Астаре, Джалилабаде и Нефтчале силой 4-3 балла.
Последние новости
13:53
В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
13:52
Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиямиЭкология
13:48
ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзаменНаука и образование
13:47
Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям ИранаВ регионе
13:41
Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линийИнфраструктура
13:23
В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детейВ регионе
13:18
Фото
Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиаМедиа
13:07
На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:05
Фото