Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB
Hadisə
- 08 aprel, 2026
- 13:43
Xəzər dənizində növbəti 2 afterşok qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələrin birinin maqnitudası 3.2, digərinin isə 3 olub.
Zəlzələ ocağının dərinliyi 20 və 21 km olub.
Xəzər dənizində 5.3 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.
Zəlzələ ocağı Lənkəran şəhərindən 58 km məsafədə olub.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, zəlzələ Lənkəran,Yardımlı, Lerik, Astara,Cəlilabad, Neftçala 4-3 bal hiss olunub. Yeraltı təkanlar isə 70 km dərinlikdə qeydə alınıb.
