В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3
Происшествия
- 07 апреля, 2026
- 06:32
Сегодня в 05:55 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как передает Report, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров.
06:58
Axios: Демократ Ансари намерена инициировать импичмент главе Пентагона ХегсетуДругие страны
06:32
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3Происшествия
06:25
ВОЗ приостановила эвакуацию пациентов из Газы после гибели сотрудникаДругие страны
05:47
В Иране призвали молодежь выйти на акции протеста у электростанций страныДругие страны
05:12
Politico: Вэнс может подключиться к переговорам США с ИраномДругие страны
04:49
Лагерь Эль-Холь в Сирии объявлен запретной военной зонойДругие страны
04:24
FT: Британия проведет встречу военных из 40 стран по безопасности в Ормузском проливеДругие страны
03:56
В Саудовской Аравии обломки ракет повредили энергетические объектыДругие страны
03:31