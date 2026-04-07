    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 07 aprel, 2026
    • 06:31
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Yerli vaxtla saat 05:55-də Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ ocağı 77 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xatırladaq ki, aprelin 4-də də Xəzərdə 3,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    Xəzər dənizi Zəlzələ Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3

