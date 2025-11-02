В Исмаиллы произошло землетрясение
02 ноября, 2025
08:22
В Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.
"Землетрясение было зарегистрировано в 02:50 по местному времени в 21 км к северу от станции Исмаиллы", – говорится в сообщении Центра.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 4 км.
