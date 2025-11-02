Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Происшествия
    • 02 ноября, 2025
    • 08:22
    В Исмаиллы произошло землетрясение

    В Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1.

    Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.

    "Землетрясение было зарегистрировано в 02:50 по местному времени в 21 км к северу от станции Исмаиллы", – говорится в сообщении Центра.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине 4 км.

    землетрясение Исмаиллы
