В Исмаиллы произошло землетрясение

В Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.

"Землетрясение было зарегистрировано в 02:50 по местному времени в 21 км к северу от станции Исмаиллы", – говорится в сообщении Центра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 4 км.