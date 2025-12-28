Высота снежного покрова в горах Ордубада составила почти 30 см
Экология
- 28 декабря, 2025
- 09:49
Высота снежного покрова в горах Ордубадского района Нахчыванской АР достигла 29 см.
Об этом сообщили местному бюро Report в Минэкологии автономной республики.
Согласно информации, на территории АР продолжаются осадки.
В высокогорных регионах Ордубадского района (3 000 м) высота снега составляет 29 см, на станции лавинной опасности Парагачак - 7 см, в селе Кюкю Шахбузского района - 16 см, в Шаруре - 5 см, в Садараке и Кянгярли - 3 см, а в селе Ахура Шарурского района - 8 см.
