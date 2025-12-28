İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 29 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    • 28 dekabr, 2025
    • 09:43
    Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 29 sm-ə çatıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 29 sm-ə çatıb.

    Muxtar respublikanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Ordubad rayonun yüksək dağlıq ərazilərində (3 000 m) qarın hündürlüyü 29, Parağaçaq Qar Uçqunu Stansiyasında 7 sm, Şahbuz rayonunun Kükü kəndində 16 sm, Şərurda 5 sm, Sədərək və Kəngərlidə 3 sm, Şərurun Axura kəndində isə 8 sm qeydə alınıb.

    Naxçıvan qar Ordubad
    Высота снежного покрова в горах Ордубада составила почти 30 см

    Son xəbərlər

    09:55

    Mərkəzi Afrika Respublikasında ümumi seçkilər başlayıb

    Digər ölkələr
    09:43

    Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 29 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    09:39
    Foto

    Başqırdıstanda ağır yol qəzasında dörd nəfər ölüb

    Region
    09:12

    Braziliya millisinin futbolçusu ölkəsinin klubuna transfer olunub

    Futbol
    08:59

    Ekvador 10 il ərzində ilk nüvə reaktoruna sahib olmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:43

    Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunub

    Digər ölkələr
    08:08
    Foto

    Texasda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Xarici siyasət
    08:06

    Peru sahillərində 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    07:39

    KİV: "Tottenhem" yanvarda Leon Qoretskanı transfer etmək niyyətindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti