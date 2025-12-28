Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    28 декабря, 2025
    Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Палестине и Йемене

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, стороны обсудили и обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности событиям в Палестине и Йемене.

    Отмечается, что главы МИД Ирана и Катара подчеркнули необходимость сохранения территориальной целостности и единства Йемена.

    Оба министра выразили обеспокоенность ситуацией в Палестине и Ливане в свете "нарушения Израилем соглашений о прекращении огня" и продолжающихся атак на Газу и Ливан. Арагчи и Аль Тани подчеркнули необходимость оказания давления на еврейское государство со стороны международного сообщества с целью полного соблюдения им своих обязательств.

    Аббас Арагчи Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Катар Иран телефонный звонок
    İranla Qətərin XİN başçıları Fələstin və Yəməndəki vəziyyəti müzakirə edbilər

