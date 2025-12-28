Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Палестине и Йемене

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, стороны обсудили и обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности событиям в Палестине и Йемене.

Отмечается, что главы МИД Ирана и Катара подчеркнули необходимость сохранения территориальной целостности и единства Йемена.

Оба министра выразили обеспокоенность ситуацией в Палестине и Ливане в свете "нарушения Израилем соглашений о прекращении огня" и продолжающихся атак на Газу и Ливан. Арагчи и Аль Тани подчеркнули необходимость оказания давления на еврейское государство со стороны международного сообщества с целью полного соблюдения им своих обязательств.