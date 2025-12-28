Более 10 человек погибли в дорожной аварии на востоке Бразилии

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В результате столкновения двух автомобилей на границе между штатами Баия и Эспириту-Санту на востоке Бразилии погибли 11 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, авария произошла в муниципалитете Мукури, на крайнем юге Баии.

    Первоначально Федеральная дорожная полиция (PRF) подтвердила, что при столкновении легкового автомобиля и пикапа погибли 10 человек, сообщив, что 11-й получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в штате Эспириту-Санту. Однако несколько часов спустя оперативный центр управления Ecovias Capixaba добавил, что последний пострадавший скончался после оказания медицинской помощи в больнице.

    После столкновения оба автомобиля загорелись, для идентификации потребуется ДНК-тестирование, указали в PRF.

    Профильные ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Бразилия ДТП погибшие
    Braziliyada yol qəzasında 11 nəfər ölüb
    More than 10 people killed in road accident in eastern Brazil

