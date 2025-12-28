Более 10 человек погибли в дорожной аварии на востоке Бразилии

В результате столкновения двух автомобилей на границе между штатами Баия и Эспириту-Санту на востоке Бразилии погибли 11 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, авария произошла в муниципалитете Мукури, на крайнем юге Баии.

Первоначально Федеральная дорожная полиция (PRF) подтвердила, что при столкновении легкового автомобиля и пикапа погибли 10 человек, сообщив, что 11-й получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в штате Эспириту-Санту. Однако несколько часов спустя оперативный центр управления Ecovias Capixaba добавил, что последний пострадавший скончался после оказания медицинской помощи в больнице.

После столкновения оба автомобиля загорелись, для идентификации потребуется ДНК-тестирование, указали в PRF.

Профильные ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.