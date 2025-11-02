İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İsmayıllı rayonunda yenidən zəlzələ olub

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2025
    • 08:18
    İsmayıllı rayonunda yenidən zəlzələ olub

    İsmayıllı stansiyasından 21 kilometr şimalda, İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

    AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən "Report"a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 02.50-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.

    Yeraltı təkanların ocağı 4 kilometr dərinlikdə yerləşib, zəlzələ hiss olunmayıb.

    Qeyd edək ki, ötən gün yerli vaxtla saat 18:03-də də İsmayıllıda zəlzələ baş vermişdi.

