    Xarici siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 20:55
    Azərbaycan və Özbəkistanın XİN başçıları əməkdaşlığın gücləndirilməsinə hazır olduqlarını ifadə ediblər

    Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov və Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov telefon danışığı aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baxtiyor Saidov öz teleqram kanalında bildirib.

    "Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla səmimi və məhsuldar telefon danışığı apardıq. 2025-ci ildə Özbəkistan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın və müttəfiqlik münasibətlərinin dinamik inkişafını böyük məmnuniyyətlə qeyd etdik. Əldə olunmuş razılaşmaların icrasına birgə sadiqliyimizi təsdiqlədik", – o yazıb.

    Saidov həmçinin qeyd edib ki, tərəflər bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə və qarşılıqlı dəstəyə hazır olduqlarını bildiriblər.

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана выразили готовность к укреплению сотрудничества

