    Внешняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 20:51
    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана выразили готовность к укреплению сотрудничества

    Министры иностранных дел Узбекистана и Азербайджана Бахтиёр Саидов и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

    Как передает Report, об этом Бахтиёр Саидов сообщил в своем телеграм-канале.

    "Провели искренний и продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. С большим удовлетворением отметили динамичное развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном в 2025 году. Подтвердили нашу совместную приверженность выполнению достигнутых соглашений", - написал он.

    Саидов также отметил, что стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и взаимной поддержке по всем направлениям.

    Azərbaycan və Özbəkistanın XİN başçıları əməkdaşlığın gücləndirilməsinə hazır olduqlarını ifadə ediblər

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана выразили готовность к укреплению сотрудничества

