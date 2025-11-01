İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İsmayıllıda zəlzələ olub

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2025
    • 18:55
    İsmayıllıda zəlzələ olub.

    "Report" bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına görə, yerli vaxtla saat 18:03-də qeydə alınan yeraltı təkanların ocağı 4 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Zəlzələ episentrdə 4 bal, Basqal, Lahıc qəsəbələrində, Əhən kəndində və ətraf yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub.

    В Исмаиллы произошло землетрясение

    Bütün Xəbər Lenti