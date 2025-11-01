İsmayıllıda zəlzələ olub
Hadisə
- 01 noyabr, 2025
- 18:55
İsmayıllıda zəlzələ olub.
"Report" bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına görə, yerli vaxtla saat 18:03-də qeydə alınan yeraltı təkanların ocağı 4 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ episentrdə 4 bal, Basqal, Lahıc qəsəbələrində, Əhən kəndində və ətraf yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub.
Son xəbərlər
18:55
İsmayıllıda zəlzələ olubHadisə
18:55
Premyer Liqa: "Neftçi" qələbə qazanıb, Abubakar daha bir qol vurubFutbol
18:45
Foto
I Quba Kitab Sərgisi öz işinə başlayıbƏdəbiyyat
18:36
Krit adasında ailə intiqamı nəticəsində iki nəfər ölübDigər ölkələr
18:29
Estoniya XİN başçısı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Türkiyənin rolundan danışıbXarici siyasət
18:18
Moskvada miqrantlar üçün patent haqqı artıbRegion
18:02
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıbMaliyyə
17:56
Aİ qoşun və hərbi texnikanın sürətli daşınması üçün yeni sistem yaradırDigər ölkələr
17:55
Foto