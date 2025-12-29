İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini qismən təmin edib

    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 22:10
    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini qismən təmin edib

    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Region Liqasında çıxış edən "Lənkəran" klubunun futbolçusu Səlim Alıyevlə bağlı şikayətini qismən təmin edib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, dekabrın 7-də "Zəfər 44" komandası ilə qarşılaşmada hakimlər briqadasını təhqir edən futbolçunun 4 matçlıq cəzası 3-ə endirilib.

    Apellyasiya şikayətinin qalan hissəsi isə təmin edilməyib.

    Cənub təmsilçisinə Apellyasiya Arbitraj Tribunalının qərarından Lozannadakı (İsveçrə) İdman üzrə Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) şikayət verilməsinin mümkünlüyü izah edilib.

    Futbol AFFA Region Liqası Apellyasiya Arbitraj Tribunalı

    Son xəbərlər

    22:33

    Latviya Rusiya ilə sərhəddə hasar tikintisini başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    22:10

    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini qismən təmin edib

    Futbol
    22:05

    Rubio: ABŞ və BMT humanitar maliyyələşməyə yenidən baxılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:53

    Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:35

    Almaniya klubu II Bundesliqanın bombardirini transfer edib

    Futbol
    21:33

    Türkiyə Nigerlə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Region
    21:09

    Zaporojye AES-nin ehtiyat xətt üzrə elektrik təchizatı bərpa edilib

    Digər ölkələr
    20:55
    Foto
    Video

    Xankəndidə bayram konserti keçirilib

    İncəsənət
    20:54

    "Barselona"nın futbolçusu komandanın düşərgəsinə qayıdıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti