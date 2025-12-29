AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini qismən təmin edib
Futbol
- 29 dekabr, 2025
- 22:10
AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Region Liqasında çıxış edən "Lənkəran" klubunun futbolçusu Səlim Alıyevlə bağlı şikayətini qismən təmin edib.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, dekabrın 7-də "Zəfər 44" komandası ilə qarşılaşmada hakimlər briqadasını təhqir edən futbolçunun 4 matçlıq cəzası 3-ə endirilib.
Apellyasiya şikayətinin qalan hissəsi isə təmin edilməyib.
Cənub təmsilçisinə Apellyasiya Arbitraj Tribunalının qərarından Lozannadakı (İsveçrə) İdman üzrə Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) şikayət verilməsinin mümkünlüyü izah edilib.
