Türkiyə Nigerlə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
Region
- 29 dekabr, 2025
- 21:33
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla nigerli həmkarı Abdurrahman Tçiani arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tərəflər telefon danışığında ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.
Ərdoğan həmkarına iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin önəmli olduğunu bildirib və Türkiyənin hər zaman Nigerin yanında olacağını vurğulayıb.
"Prezident Ərdoğan Türkiyənin iki ölkə arasında enerji, mədən sənayesi və müdafiə başda olmaqla, bir çox sahədə güclü əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün addımlar atmağa davam edəcəyini bildirib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
21:35
Almaniya klubu II Bundesliqanın bombardirini transfer edibFutbol
21:33
Türkiyə Nigerlə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədirRegion
21:09
Zaporojye AES-nin ehtiyat xətt üzrə elektrik təchizatı bərpa edilibDigər ölkələr
20:55
Foto
Xankəndidə bayram konserti keçirilibİncəsənət
20:55
Azərbaycan və Özbəkistanın XİN başçıları əməkdaşlığın gücləndirilməsinə hazır olduqlarını ifadə ediblərXarici siyasət
20:54
"Barselona"nın futbolçusu komandanın düşərgəsinə qayıdıbFutbol
20:51
Uşakov Putin və Trampın söhbətinin detalları açıqlayıb – YENİLƏNİB-2Region
20:50
Dövlət müəssisələri xalis mənfəətinin azı 30 %-ni dividend kimi büdcəyə ödəyəcəkMaliyyə
20:39