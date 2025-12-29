İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə Nigerlə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 21:33
    Türkiyə Nigerlə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla nigerli həmkarı Abdurrahman Tçiani arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tərəflər telefon danışığında ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.

    Ərdoğan həmkarına iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin önəmli olduğunu bildirib və Türkiyənin hər zaman Nigerin yanında olacağını vurğulayıb.

    "Prezident Ərdoğan Türkiyənin iki ölkə arasında enerji, mədən sənayesi və müdafiə başda olmaqla, bir çox sahədə güclü əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün addımlar atmağa davam edəcəyini bildirib", - məlumatda qeyd olunub.

    Türkiyə Nigeriya müdafiə

    Son xəbərlər

    21:35

    Almaniya klubu II Bundesliqanın bombardirini transfer edib

    Futbol
    21:33

    Türkiyə Nigerlə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Region
    21:09

    Zaporojye AES-nin ehtiyat xətt üzrə elektrik təchizatı bərpa edilib

    Digər ölkələr
    20:55
    Foto

    Xankəndidə bayram konserti keçirilib

    İncəsənət
    20:55

    Azərbaycan və Özbəkistanın XİN başçıları əməkdaşlığın gücləndirilməsinə hazır olduqlarını ifadə ediblər

    Xarici siyasət
    20:54

    "Barselona"nın futbolçusu komandanın düşərgəsinə qayıdıb

    Futbol
    20:51

    Uşakov Putin və Trampın söhbətinin detalları açıqlayıb – YENİLƏNİB-2

    Region
    20:50

    Dövlət müəssisələri xalis mənfəətinin azı 30 %-ni dividend kimi büdcəyə ödəyəcək

    Maliyyə
    20:39

    Qızılın qiyməti aşağı düşüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti