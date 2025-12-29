Турция намерена расширить оборонное сотрудничество с Нигером

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его нигерским коллегой Абдурахманом Тчиани.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

Согласно информации, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы.

Эрдоган сообщил Тчиани о важности развития отношений между двумя странами и подчеркнул, что Турция всегда будет поддерживать Нигер.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для углубления двустороннего сотрудничества во многих областях, в первую очередь в энергетике, горнодобывающей промышленности и обороне", - отмечается в сообщении.