В Исмаиллы произошло землетрясение
Происшествия
- 01 ноября, 2025
- 19:00
В Исмаиллы произошло землетрясение.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 18:03 по местному времени, магнитуда составила 3,4. Эпицентр землетрясения находился на глубине 4 километра.
