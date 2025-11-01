Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Исмаиллы произошло землетрясение

    Происшествия
    • 01 ноября, 2025
    • 19:00
    В Исмаиллы произошло землетрясение

    В Исмаиллы произошло землетрясение.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 18:03 по местному времени, магнитуда составила 3,4. Эпицентр землетрясения находился на глубине 4 километра.

    Исмаиллы землетрясение
