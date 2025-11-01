В Исмаиллы произошло землетрясение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 18:03 по местному времени, магнитуда составила 3,4. Эпицентр землетрясения находился на глубине 4 километра.