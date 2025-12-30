Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в Париже

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 19:24
    Встреча лидеров коалиции желающих запланирована на 6 января в Париже

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке международной встречи с советниками по национальной безопасности стран "коалиции желающих", которая запланирована на 3 января в Украине.

    Как передает Report, об этом он написал в телеграм-канале.

    "Только что (глава СНБО- ред.) Рустем Умеров доложил о достигнутой договоренности с советниками по национальной безопасности стран "коалиции желающих" о проведении встречи уже в ближайшее время. Планируем ее на 3 января в Украине", - написал он.

    По его словам, после этого планируется встреча на уровне лидеров 6 января во Франции. Украинский лидер подчеркнул, что делегация его страны активно работает над реализацией всех договоренностей и ценит готовность команды президента США Дональда Трампа участвовать во всех эффективных форматах взаимодействия.

    Владимир Зеленский Украина "коалиция желающих" безопасность

    Последние новости

    19:54

    В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

    Происшествия
    19:34

    ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

    Другие страны
    19:30

    SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"

    Энергетика
    19:24

    Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в Париже

    Другие страны
    19:21

    Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

    Внешняя политика
    19:06

    Теймур Раджабов стал лучшим среди азербайджанских шахматистов на ЧМ в Дохе

    Индивидуальные
    18:54

    США в ходе операций в Сирии задержали более 300 боевиков ИГИЛ

    Другие страны
    18:46

    Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

    В регионе
    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    Лента новостей