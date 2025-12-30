Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке международной встречи с советниками по национальной безопасности стран "коалиции желающих", которая запланирована на 3 января в Украине.

Как передает Report, об этом он написал в телеграм-канале.

"Только что (глава СНБО- ред.) Рустем Умеров доложил о достигнутой договоренности с советниками по национальной безопасности стран "коалиции желающих" о проведении встречи уже в ближайшее время. Планируем ее на 3 января в Украине", - написал он.

По его словам, после этого планируется встреча на уровне лидеров 6 января во Франции. Украинский лидер подчеркнул, что делегация его страны активно работает над реализацией всех договоренностей и ценит готовность команды президента США Дональда Трампа участвовать во всех эффективных форматах взаимодействия.