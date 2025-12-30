Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 19:30
    SOCAR Green начал реализацию очередного проекта зеленой энергии

    Сегодня ООО SOCAR Green и компания Milla Dairy подписали договор о реализации проекта по установке солнечной электростанции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Green.

    Согласно информации, проект будет способствовать расширению использования возобновляемых источников энергии, обеспечению части энергетических потребностей Milla Dairy за счет "зеленой энергии", а также сокращению выбросов углерода.

    SOCAR Green Milla Dairy солнечная электростанция
    "SOCAR Green" daha bir "yaşıl enerji" layihəsinə start verib
    SOCAR Green, Milla Dairy sign rooftop solar power project deal

    Последние новости

    19:54

    В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

    Происшествия
    19:34

    ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

    Другие страны
    19:30

    SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"

    Энергетика
    19:24

    Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в Париже

    Другие страны
    19:21

    Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

    Внешняя политика
    19:06

    Теймур Раджабов стал лучшим среди азербайджанских шахматистов на ЧМ в Дохе

    Индивидуальные
    18:54

    США в ходе операций в Сирии задержали более 300 боевиков ИГИЛ

    Другие страны
    18:46

    Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

    В регионе
    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    Лента новостей