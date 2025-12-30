SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"
Энергетика
- 30 декабря, 2025
- 19:30
Сегодня ООО SOCAR Green и компания Milla Dairy подписали договор о реализации проекта по установке солнечной электростанции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Green.
Согласно информации, проект будет способствовать расширению использования возобновляемых источников энергии, обеспечению части энергетических потребностей Milla Dairy за счет "зеленой энергии", а также сокращению выбросов углерода.
Последние новости
19:54
В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режимеПроисшествия
19:34
ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в ЙеменеДругие страны
19:30
SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"Энергетика
19:24
Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в ПарижеДругие страны
19:21
Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–КаирВнешняя политика
19:06
Теймур Раджабов стал лучшим среди азербайджанских шахматистов на ЧМ в ДохеИндивидуальные
18:54
США в ходе операций в Сирии задержали более 300 боевиков ИГИЛДругие страны
18:46
Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничестваВ регионе
18:30