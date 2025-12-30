SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"

Сегодня ООО SOCAR Green и компания Milla Dairy подписали договор о реализации проекта по установке солнечной электростанции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Green.

Согласно информации, проект будет способствовать расширению использования возобновляемых источников энергии, обеспечению части энергетических потребностей Milla Dairy за счет "зеленой энергии", а также сокращению выбросов углерода.