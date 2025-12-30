"Клуб молодых профессиональных велосипедистов" выразил благодарность Report за вклад в пропаганду спорта

Общественное объединение "Клуб молодых профессиональных велосипедистов" провело встречу, посвященную подведению итогов 2025 года.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали профессиональные велосипедисты, известные спортсмены, представители партнерских компаний и организаций, а также представители общественности и СМИ.

На встрече был представлен итоговый отчет о мероприятиях, проектах и инициативах, реализованных клубомв течение 2025 года, а также достигнутых результатах. Участники также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

На мероприятии также были заслушаны выступления почетных гостей и представителей организаций-партнеров. Ряду спортсменов и партнеров, представителям СМИ, в том числе информационному агентству Report, были вручены благодарственные письма за пропаганду этого вида спорта и вклад в развитие клуба.

В заключение руководство "Клуба молодых профессиональных велосипедистов" заявило, что продолжит деятельность, направленную на развитие велосипедного спорта в стране, привлечение молодежи к здоровому образу жизни при активной поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации велоспорта Азербайджана.