    "Клуб молодых профессиональных велосипедистов" выразил благодарность Report за вклад в пропаганду спорта

    30 декабря, 2025
    • 30 декабря, 2025
    • 20:28
    Клуб молодых профессиональных велосипедистов выразил благодарность Report за вклад в пропаганду спорта

    Общественное объединение "Клуб молодых профессиональных велосипедистов" провело встречу, посвященную подведению итогов 2025 года.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали профессиональные велосипедисты, известные спортсмены, представители партнерских компаний и организаций, а также представители общественности и СМИ.

    На встрече был представлен итоговый отчет о мероприятиях, проектах и инициативах, реализованных клубомв течение 2025 года, а также достигнутых результатах. Участники также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

    На мероприятии также были заслушаны выступления почетных гостей и представителей организаций-партнеров. Ряду спортсменов и партнеров, представителям СМИ, в том числе информационному агентству Report, были вручены благодарственные письма за пропаганду этого вида спорта и вклад в развитие клуба.

    В заключение руководство "Клуба молодых профессиональных велосипедистов" заявило, что продолжит деятельность, направленную на развитие велосипедного спорта в стране, привлечение молодежи к здоровому образу жизни при активной поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации велоспорта Азербайджана.

