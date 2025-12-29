"Barselona"nın futbolçusu komandanın düşərgəsinə qayıdıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 20:54
    Barselonanın futbolçusu komandanın düşərgəsinə qayıdıb

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın futbolçusu Ronald Arauxo komanda ilə birgə məşqlərə qoşulub.

    "Report" xəbər verir ki, o artıq komandanın düşərgəsinə qoşulub.

    Uruqvaylı müdafiəçi UEFA Çempionlar Liqasında "Çelsi" (İngiltərə) ilə matçda (0:3) qırmızı vərəqə aldıqdan sonra rəhbərliyin icazəsi ilə klubun düşərgəsini tərk etmişdi.

    Kataloniyalıların rəhbərliyi müəyyən fasilənin futbolçunun psixoloji durumuna faydalı olacağını düşünüb.

    Qeyd edək ki, "Barselona" növbəti oyununu 2026-cı il, yanvarın 4-də "Espanyol"a qarşı keçirəcək.

