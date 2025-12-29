İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Zaporojye AES-nin ehtiyat xətt üzrə elektrik təchizatı bərpa edilib

    29 dekabr, 2025
    21:09
    Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının (AES) "Ferrosplav-1" 330 kV-luq ehtiyat xətti ilə elektrik təchizatı bərpa edilib.

    "Report" "İnterfaks-Rusiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu stansiyanın nümayəndələri bildiriblər.

    "Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında atom və istilik stansiyalarının açıq paylayıcı qurğusu arasında rabitə xəttinin bərpası işləri tamamlanıb. Xətt Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin atəş təsiri nəticəsində zədələnib, bu da "Ferrosplav-1" elektrik ötürücü xəttindən stansiyaya gərginlik verilməsinin dayandırılmasına səbəb olub", - məlumatda deyilir.

    Stansiyaya "Ferrosplav-1" xətti ilə elektrik enerjisinin ötürülməsinin atəş nəticəsində dayandırılması dekabrın 16-da məlum olub. Təmir işləri Zaporojye AES və "Rosset" mütəxəssisləri tərəfindən Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin inspektorlarının iştirakı ilə aparılıb.

    Zaporojye AES nümayəndəsinin məlumatına görə, təmir işlərinin aparılması stansiya ərazisində atəşkəs rejiminin qorunması ilə bağlı müvafiq razılaşmalara nail olunduqdan sonra mümkün olub.

    "Stansiyada vəziyyət tam nəzarət altındadır. Radiasiya fonu normadadır və təbii dəyərlərə uyğundur", - məlumatda vurğulanıb.

    Zaporojye AES atəşkəs təmir-bərpa
    Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

