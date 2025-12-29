Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 20:29
    Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

    Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Россия", об этом сообщили представители станции.

    "На Запорожской атомной электростанции закончены работы по восстановлению линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Данная линия была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ, что привело к прекращению поступления напряжения на станцию от линии электропередачи "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.

    Станция перестала получать электроэнергию по линии "Ферросплавная-1" в результате обстрела, о чем стало известно вечером 16 декабря. Ремонт проводили специалисты ЗАЭС и "Россетей" в присутствии инспекторов МАГАТЭ.

    Согласно данным представителя ЗАЭС, проведение ремонта стало возможным после достижения соответствующих договоренностей о соблюдении режима тишины в районе станции.

    "Ситуация на станции находится под полным контролем. Радиационный фон в норме и соответствует природным значениям", - подчеркивается в сообщении.

    ЗАЭС ремонт
    Zaporojye AES-in ehtiyat xətt üzrə elektrik təchizatı bərpa edilib

    Последние новости

    21:04

    В Азербайджане усиливается контроль над исполнением госбюджета

    Финансы
    20:51

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана выразили готовность к укреплению сотрудничества

    Внешняя политика
    20:44

    Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    20:29

    Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

    Другие страны
    20:13

    Зеленский: Заявления об ударе ВСУ по резиденции президента РФ безосновательны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:54

    Маск отказался от идеи создания собственной партии под влиянием Вэнса

    Другие страны
    19:25

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    19:16

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Футбол
    19:09

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    Лента новостей