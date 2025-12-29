Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Россия", об этом сообщили представители станции.

"На Запорожской атомной электростанции закончены работы по восстановлению линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Данная линия была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ, что привело к прекращению поступления напряжения на станцию от линии электропередачи "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.

Станция перестала получать электроэнергию по линии "Ферросплавная-1" в результате обстрела, о чем стало известно вечером 16 декабря. Ремонт проводили специалисты ЗАЭС и "Россетей" в присутствии инспекторов МАГАТЭ.

Согласно данным представителя ЗАЭС, проведение ремонта стало возможным после достижения соответствующих договоренностей о соблюдении режима тишины в районе станции.

"Ситуация на станции находится под полным контролем. Радиационный фон в норме и соответствует природным значениям", - подчеркивается в сообщении.